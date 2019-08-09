İtalya'da M5S-Lig koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümetin ortakları arasında bir süredir devam eden fikir ayrılıkları, dün Senato'da yapımı yıllardır süren Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi üzerine yapılan oylamayla krize dönüştü. Söz konusu projenin durdurulması için iktidardaki M5S'nin Senatoda verdiği önergenin dün, Lig ve diğer partilerce reddedilmesi, koalisyon ortaklarının gün boyu karşılıklı açıklamalarla birbirilerini suçlaması, Salvini'nin ortaklarıyla ipleri koparmasına yol açtı.

'ER YA DA GEÇ TERS DÖNER'

Başbakan Conte ile bir saati aşan görüşme yapan Salvini, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Conte'ye dün hükümetin parlamentodaki çoğunluğunu kaybettiğini söylediğini aktararak, "Yüksek hızlı tren oylamasında açıkça çoğunluğun olmadığını gördük. Bir karar alması için parlamentoya gidiyoruz ve sonrasında sözü artık seçmene bırakacağız" dedi. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Çalışma Bakanı Luigi Di Maio ise "Kesin olan bir şey var ki o da ülkeyle ve vatandaşlarla dalga geçtiğinizde bu er ya da geç terse döner. Şimdi ya da sonra bunun sonuçlarını ödersiniz. Parlamenterlerin sayısını azaltalım sonra da gidelim seçimlere" açıklamasını yapmıştı.

CONTE'DEN AÇIKLAMA

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte yaptığı basın açıklamasıyla yanıt verdi. Salvini'nin son iki gündür kendisini ziyaret ettiğini belirten Conte, "Salvini, bana gelerek bu hükümet deneyimini yarıda kesmek ve seçime giderek Lig'in şu anda sahip olduğu konsensüsten yararlanmak istediğini söyledi. Salvini'ye açıkça kendisi tarafından tetiklenen bu krizin en şeffaf şekilde idare edilmesini sağlayacağımı belirttim" dedi.

'İÇİŞLERİ BAKANININ GÖREVİ DEĞİL'

Başbakan Conte, Salvini'nin açıklamasında parlamenterleri bu konuda vakit kaybetmemeye çağırmasına dikkati çekerek "Meclis ve Senato'yu toplantıya çağırmak ya da siyasi krizin zamanına karar vermek İçişleri Bakanı'nın görevi değil. Bu kurumsal süreç, milletin temsilcileri olan parlamenterlerin önünde olmalı. Şeffaflık ve değişimin, bu hükümetin ayırt edici özelliği olacağı sözünü vermiştim, son güne kadar bunu koruyacağım" diye konuştu.

'BU HÜKÜMET SAHİLDE DEĞİLDİ'

Salvini'nin hafta boyunca basına yansıyan gittiği tatil beldesinin sahilinde yaptığı açıklamalar ve verdiği görüntülere atıf yapan Conte, "Bu hükümet her zaman az konuştu, çok iş yaptı. Bu hükümet sahilde değildi. İçişleri Bakanı, değişim olasılığına inanan insanlara ve ülkeye, bu deneyimi erken ve aniden kesme gerekçelerini açıklamalı. Parlamentoya ve bütün İtalyanlara gerçeği söylemeliyiz, bunu yaparken medyatik sloganların ve retorik açıklamaların arkasına saklanamayız."

'HAYIR'A DAYANAMIYORUM'

Bu arada, Salvini, M5S'e yüklenmeyi sürdürerek "Kamu işlerindeki engelleri kaldırmak lazım, bizim engel koyan bakanlara ihtiyacımız yok. Ben dünyanın en sabırlı adamıyım ancak daha fazla 'hayır'a dayanamıyorum" ifadesini kullandı. Diğer yandan, iktidar ortakları arasındaki krizden çıkan erken seçim ihtimaline ana muhalefetteki Demokratik Parti'den de 'mücadeleye hazırız' mesajı geldi.