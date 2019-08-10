Hollandalı kahin Ege’yi de bildi

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Yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in pek çok tahmini tuttu. Hoogerbeets ilk olarak Ekvador'da yaşanan 7.7'lik depremi bildi. Ardından SABAH'a Şubat ayında 7 şiddetinde bir deprem olacağını söyledi ve Peru 7.1 ile sallandı. Hoogerbeets, bir ay önce bir video ile deprem beklediği bölgeleri açıkladı. Hoogerbeets, Türkiye'nin Ege kıyıları, Yunanistan ve İtalya'nın yakından takip edilmesi gerektiğini, deprem faaliyetlerinin büyük riskler taşıdığını vurguladı. Bu açıklamanın ardından İzmir ve Denizli depremleri meydana geldi.