Almanya’da farklı seslere saygı yok

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Berlin'de 2015 yılından bu yana sürgünde yaşayan Çinli sanatçı Ai Weiwei, Almanya'ya yönelik sert suçlamalarda bulundu. Ai Weiwei, Die Welt gazetesine verdiği röportajda, Almanya'nın açık bir toplum olmadığını ifade etti. Ai Weiwei, "Alman kültürü o kadar güçlü ki, başka fikirleri ve argümanları kabul etmiyor. Farklı fikriler için tartışma alanı yok, farklı seslere saygı yok" dedi. Yaşadıklarından dolayı Berlin'i terk etmeye karar verdiğini söyleyen Ai Weiwei, "Ailem ve ben burayı çok severek yaşadık ama buna rağmen Berlin'den ayrılacağız. Bu ülkenin bana ihtiyacı yok. Çünkü kendi kendine sansür uyguluyor. Doğduğumdan beri Çin beni reddettiği için vatanım yok" diye konuştu. BERLİN