Haberler > Avrupa Haberleri > Yunus Emre rap dünyasını sarstı

rap dünyasını sarstı

Nalcı isimli 15 yaşındaki gencin bestelediği rap şarkısı, Spotify tarafından ünlü rapçilerden Future’ın sayfasına konunca dünya çapında dinlendi

Giriş Tarihi: 14.8.2019
Yunus Emre rap dünyasını sarstı
ALMANYA'NIN Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde yaşayan 15 yaşındaki Yunus Emre Nalcı, bir anda dünya genelinde büyük dikkat çekti. Yunus Emre'nin söylediği "Auslaender 2" (Yabancı 2) isimli şarkı dünyanın en büyük müzik platformlarından biri olan Spotify'da yanlışlıkla ünlü ABD'li rapçi Future'ın son şarkısı olarak tanıtıldı.
PLATFORMA yüklenen şarkıyı ayda 20 milyon dinleyicisi olan sanatçının hayranları anında dinledi. Kısa süre içinde şarkıyı Future'ın söylemediği anlaşıldı. Future, Türk sucuğu ve ayran fotoğrafının yer aldığı şarkının görüntüsünü, "Dileyen dinlesin" diye Spotify sayfasında tuttu.

İbrahim TAŞ / KÖLN
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunus Emre rap dünyasını sarstı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN