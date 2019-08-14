Yunus Emre rap dünyasını sarstı

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'NIN Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde yaşayan 15 yaşındaki Yunus Emre Nalcı, bir anda dünya genelinde büyük dikkat çekti. Yunus Emre'nin söylediği "Auslaender 2" (Yabancı 2) isimli şarkı dünyanın en büyük müzik platformlarından biri olan Spotify'da yanlışlıkla ünlü ABD'li rapçi Future'ın son şarkısı olarak tanıtıldı.PLATFORMA yüklenen şarkıyı ayda 20 milyon dinleyicisi olan sanatçının hayranları anında dinledi. Kısa süre içinde şarkıyı Future'ın söylemediği anlaşıldı. Future, Türk sucuğu ve ayran fotoğrafının yer aldığı şarkının görüntüsünü, "Dileyen dinlesin" diye Spotify sayfasında tuttu./ KÖLN