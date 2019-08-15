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Almanları şoke etti

’nın en uzun otobanlarından A3’te makas atarak yarış yapan ikisi plakalı üç araç dehşet saçtı, Alman şoförler neye uğradığını şaşırdı

Giriş Tarihi: 15.8.2019
Trafik magandaları Almanları şoke etti
Almanya'nın en işlek otobanlarından A3'te önceki akşam üç aracın yaptığı illegal yarış, onlarca şoförü tehlikeye attı. Mettmann ile Ratingen Ost arasında yarış yapan üç aracın inşaat alanından yüksek hızla geçtiği, sağlı sollu makaslar attığı öğrenildi. Birçok kişi yarışı polise ihbar etti. İHBARLAR üzerine polis aracı otobana çıkarak araçları Duisburg Wedau'da durdurdu. Araçların ikisinin İstanbul plakalı olduğu açıklanırken, 25 ve 26 yaşındaki iki gencin ehliyetlerine el konuldu. 750'şer euro kefalet ödeyen gençler hakkında soruşturma açıldı. DÜSSELDORF
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Trafik magandaları Almanları şoke etti
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