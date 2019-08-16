NSU, ırkçılara referans oldu

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürüp Türk mahallesine bombalı saldırı düzenleyen NSU örgütü, ırkçılar için efsane oldu. NSU davasında verilen göstermelik cezalar ve bizzat Başbakan Merkel tarafından verilen sözlere rağmen örgütün tam anlamı ile ortaya çıkarılmaması ırkçıları daha da cesaretlendirdi. Irkçılar tarafından son bir yılda işlenen suçların 35'inde doğrudan NSU'ya atıfta bulunuldu.SOL Parti'nin bir soru önergesine yanıt veren Alman hükümeti de bu gerçeği kabul etmek zorunda kaldı. Verilen cevapta, "NSU, aşırı sağcılar için hâlâ bir referans konumunda" denildi. Sol Parti Milletvekili Martina Renner, "Terör örgütü NSU, aşırı sağcıların eylemlerine önemli referansı haline geldi. Bunun nedenlerinden biri de mahkemenin verdiği hafif cezalar ve aşırı sağ ağın ortaya çıkarılmaması" dedi.NSU davasının kapatılmasından cesaret alan Neo-Naziler önce NSU 2.0 imzalı 200'den fazla tehdit maili gönderdi. En çok tehdit edilen isimlerden biri NSU müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız oldu. Bazı tehdit mektuplarının Frankfurt Polisi tarafından gönderildiği belirlendi. Ardından, bir çok üst düzey subay, polis, hakim ve bürokratın olduğu bir aşırı sağ örgüt ortaya çıktı.ALMANYA'DA aşırı sağcıların, yılın ocakhaziran döneminde 8605 suç işlediği, bu suçlarda 179 kişinin yaralandığı açıklandı. Suç sayısının 2018'in aynı dönemine kıyasla yaklaşık 900 arttığına işaret edildi. Hükümet, bir soru önergesine verdiği cevapta, 2625 aşırı sağcı hakkında soruşturma yürütüldüğü, 23 kişinin de tutuklandığı bilgisini verdi.ALMANYA'NIN Brandenburg Eyaleti'nde iki hafta sonra gerçekleşecek eyalet seçimi öncesi yapılan kamuoyu yoklamasında ırkçı AfD partisi ilk sırada yer aldı. Anketten AfD'ye yüzde 21, SPD'ye yüzde 18, CDU ve Yeşiller'e ise yüzde 17 oy çıktı. Brandenburg, yaklaşık 30 yıldır sosyal demokratların en güçlü kalesi olarak biliniyordu.