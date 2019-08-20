Herkese var Türk’e yok

BUGÜN NELER OLDU

Avusturya'da özellikle Müslüman nüfusa dönük son dönemlerdeki ırkçı uygulamalar, artık trajikomik hale geldi. Tirol Eyaleti'nde ikamet eden ve uzun yıllardan beri yaşadığı evi satın almak isteyen bir Türk'e izin verilmedi. Evi kız kardeşinden satın alıp birlikte onarmak isteyen Türk, konuyu mahkemeye taşıdı. Ancak mahkeme bile eyaleti haklı buldu.EYALET, satışa "ne ekonomik, ne sosyal, ne de kültürel nedenlerden ötürü kamu yararı olduğu" gerekçesiyle izin vermedi. Konuyu yargıya taşıyan Türk, mahkemede de haksız bulundu. İdare Mahkemesi Türk vatandaşının "kilit mesleklerden birini" icra etmediğini, "örneğin turizm sektöründe faal olan bir bilgisayar uzmanı olmadığını" belirtti.MAHKEME, "mesleki olarak ayrıcalıklı olmayan" Türk'ün evi satın almasında kamu yararı olmadığı için satışa izin verilmemesini haklı buldu. Tirol Eyaleti ve İdare Mahkemesi kararı eyalette geçerli olan Konut ve Arsa Yasası'na dayanarak verdi. Yasa, eyalette AB dışından gelenlere yapılacak satışlarda "kamu yararı" aranmasını istiyor. İNNSBRUCKHALBUKİ eyalette AB vatandaşları, Hırvatlar, İsviçreliler, ABD'liler, Ruslar ve Çinler dilediği şekilde konut satın alabiliyor. Yani makamlar, herkese verilen satış iznini bir tek Türk vatandaşlarına vermiyor. Bir Türk'e oturduğu evi bile satın almasına izin verilmemesi, Avusturya basınını da rahatsız etti. Basın bile makamların çifte standart uyguladığını yazmak zorunda kaldı.