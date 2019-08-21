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BKA’ya mahkeme tokadı

Giriş Tarihi: 21.8.2019
BKA’ya mahkeme tokadı
Almanya'daki iç istihbarat servislerinden olan Federal Kriminal Dairesi, bir gazetecinin gizli NSU dosyaları ile ilgili yönelttiği soruların bazılarına yanıt vermeye mahkum edildi. Mahkeme, "Gizli NSU dosyasında Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'yi öldüren katil zanlısı Stephan Ernst'in ve ajan Andreas Temme'nin isimleri kaç yerde kaç kez geçiyor?" sorusunun yanıtlanması gerektiğine hükmetti. Mahkeme, bu sorulara verilecek cevaplarla gizli servisin çalışma yönteminin tehlikeye atılmadığına dikkat çekti. WIESBADEN
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BKA’ya mahkeme tokadı
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