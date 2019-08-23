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’da düşen yıldırımda ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

'da ’nda tatil yapan turistlerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 3’ten 4’e yükseldi.

İHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019 10:40
Polonya’da düşen yıldırımda ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

Polonya'da Tatra Dağları'nda tatil yapan turistlerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 3'ten 4'e yükseldi.

Polonya'nın güneyinde Slovakya sınırına yakın Tatra Dağları'nda tatil yapan bir grup turistin bulunduğu yere yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'ten 4'e yükseldi.

Bölgedeki otel ve pansiyonlarda kalan turistlerin havanın güneşli olmasını fırsat bilerek Giewont'un en yüksek noktasında bulunan metal haç kısmına çıkmasından hemen sonra bir fırtınanın çıktığı belirtilmişti. Fırtına sonrası turistlerin üzerine yıldırım düşmüş ilk belirlemelerde 3 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı.

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Polonya’da düşen yıldırımda ölenlerin sayısı 4’e yükseldi
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