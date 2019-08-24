BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın 130 yıllık bölgesel gazetesi Westdeutsche Zeitung, Krefeld'de inşa edilecek olan Fatih Camisi ile ilgili sağduyu çağrısı yaptı. Camiyle ilgili olarak yayınladıkları haberden sonra kin ve nefret dolu birçok yorum aldıklarını yazan gazete, "Caminin davetine icabet edip oraya gidenler, korkmayı gerektirecek hiçbir neden olmadığını görecektir" ifadesini kullandı.YORUMDA özetle şöyle denildi: Dönemin Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un 'İslam Almanya'ya aittir' sözü ile basit bir gerçeği dile getirdiğinin daha iyi bir kanıtı olamaz. Müslümanların çalışması, okula, restorana, sinemaya gitmesi nasıl normalse, inançlarını artık arka bahçede icra etmek istememeleri de normal olmalı.NEFRET dolu yorumlara karşı cemaat çok doğru yaklaşım sergiledi. Soğukkanlılık ve şeffaflıkla. Cemaatin 3 Ekim'deki davetini kabul edip temel atma törenine katılan ya da en azından cemaatin internet sitesinde yeni caminin videosunu izleyenler, bir ibadethanenin açılmasından korkmayı gerektirecek hiçbir şey olmadığını anlayacaktır. Git, gez, gör, camiden korkma... KREFELDDEUTSCHER Ring ile Gladbacher Strasse'nin kesiştiği noktada yapılacak olan caminin temel atma töreni 3 Ekim'de saat 14.00'te olacak. 5 milyon euroya mal olması beklenen caminin en geç 2024 yılında tamamlanması planlanıyor. Vatandaşlardan cami inşaatı için para toplayan dernek, halen 4 milyon euronun eksik olduğunu bildirdi. 2 bin 500 metrekarelik arsayı camii cemaati 350 bin euroya satın aldı. Minareli camide aynı anda 560 kişi namaz kılabilecek.