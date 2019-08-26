Çocuk tacizcisine linç

BUGÜN NELER OLDU

Hollanda'nın Assen kentinde kimliği açıklanmayan biri, dört yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulununca semt sakinleri tarafından linç edilerek öldürüldü. Peelo semtindeki oyun parkında meydana gelen tacizden sonra semt sakinleri sapığı dövmeye başladı. Sapık olay yerinde yaşamını yitirdi. SEMT sakinlerinden beş şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polis, ne ölenin ne de gözaltına alınanların kimliğini açıkladı. Assen Belediye Başkanı Marco Out, yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu belirterek, "Kentimiz çok güvenli bir yerdi. Böyle bir olayın yaşanması bizi şok etti" dedi.Fatih ÖZYAR / ASSEN