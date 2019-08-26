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’da dört yaşındaki kız çocuğunu taciz eden kişi linç edilerek öldürüldü. Polis, olayla ilgili beş kişiyi gözaltına aldı

Giriş Tarihi: 26.8.2019
Çocuk tacizcisine linç
Hollanda'nın Assen kentinde kimliği açıklanmayan biri, dört yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulununca semt sakinleri tarafından linç edilerek öldürüldü. Peelo semtindeki oyun parkında meydana gelen tacizden sonra semt sakinleri sapığı dövmeye başladı. Sapık olay yerinde yaşamını yitirdi. SEMT sakinlerinden beş şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polis, ne ölenin ne de gözaltına alınanların kimliğini açıkladı. Assen Belediye Başkanı Marco Out, yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu belirterek, "Kentimiz çok güvenli bir yerdi. Böyle bir olayın yaşanması bizi şok etti" dedi.

Fatih ÖZYAR / ASSEN
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Çocuk tacizcisine linç
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