Şoke eden ırkçılık

BUGÜN NELER OLDU

IRKÇILIĞIN tırmandığı Almanya'da bir cami daha saldırıya uğradı. Camide, Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağı çöpe atıldı, hoparlörler parçalandı, tesbihler koparılıp cami içine dağıtıldı, kapıya ırkçı slogan ve hakaret yazıldı. Bu anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kayıtları inceleyen cami yöneticileri şoke oldu.AKŞAM saatlerinde caminin açık olan arka kapısından giren saldırganların 8 ile 15 yaşında dört Alman kız çocuğu olduğu görüldü. Cami derneği başkanı Ercan Demirci, "Saldırının kız çocuklarından gelmesi bizi fazlasıyla üzdü. Polis güvenlik kamerası görüntülerini aldı, inceliyor" dedi.İsa DEVEÇEKEN / GİESSEN