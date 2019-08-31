Çocuklara çifte vatandaşlık kalkanı

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Çocuk ve gençlerin Türk vatandaşlığından çıkışı zorlaştırılıyor. Vatandaşlık Kanunu'nun 27. maddesinde yer alan, "Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını birlikte kaybeden ana ve babanın çocukları da Türk vatandaşlığını kaybeder" ifadesi değiştirilecek. Böylece reşit olmayan çocuklar, çifte vatandaş kalacak.AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, "Geçen yasama döneminde Mustafa Yeneroğlu tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinin takibini birlikte yaparak yasalaşmasını sağlayacağız. Önceliğimiz 27'nci maddesinin gençlerimiz lehine düzenlenmesi olacak" dedi. FRANKFURT