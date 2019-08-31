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Çocuklara çifte vatandaşlık kalkanı

değişiyor. Artık ebeveynleri Türk vatandaşlığından çıkan reşit olmayan çocuklar Türk vatandaşı kalabilecek

Giriş Tarihi: 31.8.2019
Çocuklara çifte vatandaşlık kalkanı
Çocuk ve gençlerin Türk vatandaşlığından çıkışı zorlaştırılıyor. Vatandaşlık Kanunu'nun 27. maddesinde yer alan, "Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını birlikte kaybeden ana ve babanın çocukları da Türk vatandaşlığını kaybeder" ifadesi değiştirilecek. Böylece reşit olmayan çocuklar, çifte vatandaş kalacak.

ÖNCELİK 27. MADDEDE
AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, "Geçen yasama döneminde Mustafa Yeneroğlu tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinin takibini birlikte yaparak yasalaşmasını sağlayacağız. Önceliğimiz 27'nci maddesinin gençlerimiz lehine düzenlenmesi olacak" dedi. FRANKFURT
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Çocuklara çifte vatandaşlık kalkanı
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