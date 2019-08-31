Rems kliniği Elif’i kaptı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversite öğrenimi sırasında biriktirdiği bursları ile 15 ülkede tatil yerine staj yaptı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde birinci sınıftayken yaptığı araştırmayla Berlin'de tıp konferansına davet edildi. Geçen yıl Heidelberg Üniversitesi'nde Kardiyoloji Kliniği'nde staja başlayan Elif Beyza Uçar, Almanya'da 23 yaşında doktor olmayı başardı.Stajı ve üniversitesini tamamlayan Elif, sekiz hastaneye yaptığı iş başvurusuna olumlu yanıt aldı, Tübingen Üniversitesi'ne bağlı eğitim ve araştırma hastanesi Rems Murr Kliniği'nde işe başladı. Elif, başarısının ardında azminin ve ailesinin yanı sıra Avrupalı Türklerin olduğunu dile getirdi. Almanya'da Türklerin kendisine kucak açtığını söyleyen Elif, "Minnettarım" diye konuştu.Elif, "Heidelberg'de staja başlarken kalacak yer sıkıntısı yaşadım. Durumu hastanedeki bir Türk hemşireye anlatınca bana evini açtı. Hastanede tanıştığım Türk abla, evde lazım olacak tüm mutfak malzemelerini getirdi. Speyer'de iş görüşmesine gittim. Otellerde yer bulamadım. Camide durumumu öğrenen kadınlar beni misafir etmek için yarıştı" dedi.Kendisigibi doktor olmak isteyen gençlere çağrıda bulunan Elif, "Süreçte maddi ve manevi zorluklar da yaşadım. Eğer çok ister ve bunun için çok çabalarsanız mutlaka hedefinize ulaşırsınız. Zorluklardan yılmayın" dedi.Asistan doktor olarak Rems Murr Kliniği'nde işbaşı yapan Elif, "Almanya'da doktor olarak çalışmayı çok istiyordum, bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi.