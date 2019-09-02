BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Wiesbaden kentinde yaşayan Burak Tonguç, motoruyla halasının evine gidiyordu. Eve 500 metre kala hatalı sollama yapan yaşlı çiftin otomobili ile çarpıştı. 25 yaşındaki Adıyamanlı Burak, olay yerinde can verdi. Makine teknisyeni olarak meslek eğitimini bitirmek üzere olan Burak, evlilik için de gün sayıyordu.HALA Nihal Çelik Karamürsel, "Burak benim yönetici olarak çalıştığım firmada ikinci meslek eğitimini tamamlamak üzereydi. Her gün işyerinde bir arada olmamıza rağmen beni çok sever, boş günlerinde de yanıma gelirdi. Kaza günü de aradı. Onu beklerken 500 metre ötede kaza yaptığını öğrendim. Onu görünce perişan oldum" dedi.Yeğeninin yaşam dolu olduğunu anlatan Karamürsel, "Burak 'gülen çocuk' olarak tanınıyordu. İki yıldır birlikte olduğu nişanlısı Carla Maria Franke ile evlenmeyi çok istiyordu. Ama kaza, Burak'ı aramızdan alıp götürdü" diye konuştu.Almanya'nın Leipzig kentinde bir motosiklet gurubu A9 numaralı otoyolda yoğun yağmura yakalandı. Berlin'e seyahat eden grup motorlarını köprü altına çekip yağmurun dinmesini beklemeye başladı. O sırada bir transporter, grubun arasına daldı. Kazada dört kişi yaşamını yitirdi, üç kişi ağır yaralandı./ WİESBADEN