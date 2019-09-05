İftira tutmadı rekor kırıldı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de tatil planı yapan Alman turistleri vazgeçirmek ve Türk turizmini baltalamak için ortak hareket eden Alman basını ve siyasiler, son verilerle yıkıldı. Geçtiğimiz Temmuz ayında 868 bin Alman turistin Türkiye'yi tercih etmesi, karalama kampanyasına ısrarla devam eden Alman basınını şaşırttı. Bu yılın temmuz ayındaki Alman turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 14 artış gösterdi.FAZ gazetesi, "Seyahat uyarılarına ve Türkiye'de bazı Alman tatilcilerin tutuklanmasına rağmen turizmdeki patlama şaşırttı. Açık bir şekilde görülüyor ki, tatilciler bu düşüncelere yüz vermedi" yorumunu yaptı. Basın, "Suriye, Irak ve İran'daki gerginliğe rağmen yüzbinlerce Alman buna aldırış etmeden Türkiye'ye gitti. Almanların havaalanlarında tutuklandığı haberlerine rağmen bu artış şaşırtıcı" dedi.AVRUPA'NIN en büyük tur operatörü TUI ise Türkiye'nin "Bu yaz döneminin yıldızı" olduğunu bildirdi. Bir sözcü, "Türkiye, rekorlara doğru koşuyor" açıklamasını yaptı. Almanya'dan Türkiye'ye en çok turistin gittiği yıl 2015 olmuştu. 2015 yılında Türkiye'ye tam 5,6 milyon turist gitmişti. 2015 Ağustos'ta ülkeye 842 bin Alman giderek rekor kırmıştı. Şimdi bu rekor da kırıldı ve Türkiye'ye 868 bin Alman turist gitti.TÜRKİYE düşmanı Alman basını, turistlerin ülkemize gitmesini önlemek için olmadık yalanlara başvurdu. Türkiye'de adi olaylardan tutuklanan Türklerin soyadını değiştirip Alman vatandaşı gibi yazdılar, ama kimseyi inandıramadılar.