70 milyonluk altın vurgunu

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Heusenstamm'da faaliyet gösteren 'PİM Gold' isimli şirketin sahibi Mesut Pazarcı gözaltına alındı. Pazarcı'nın şirketi ile insanları altına yatırım yapmaya ikna ettiği, ancak altın almak yerine saadet zinciri kurarak insanları dolandırdığı ileri sürülüyor. Yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen Pazarcı, kaçma tehlikesi nedeniyle tutuklandı. Zarar, 70 milyon euro.DARMSTADT Savcılığı'nın talimatıyla şirketin Heusenstamm'daki binasına baskın düzenlendi. Saatlerce binada arama yapan polis, birçok dosyaya el koydu. Baskından sonra Pazarcı gözaltına alındı, ardından tutuklama kararı ile hapse gönderildi. Şirket hakkında daha önce de dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusu yapılmıştı. Şirket yetkilileri iki ay önce, "Soruşturma bittiğinde aklanacağımıza eminiz" demişti.PİM Gold, altın, platin ve gümüş satmanın yanı sıra şirket kasasında muhafaza edilen değerli metaller için de yüzde 3 ile 6 arasında değişen faiz vaadediyordu. Şirketin dolandırdığı ileri sürülen altın miktarı, 1,5 ton. Yani 1500 kilo. Bugünkü piyasa koşullarına göre yaklaşık 70 milyon euro. Dolandırılan insan sayısı ise bilinmiyor. Ancak yüzlerce yatırımcı olduğundan hareket ediliyor. FRANKFURT