AFD ile yatağa girilmez

BUGÜN NELER OLDU

ALMAN Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, ırkçı parti Almanya için Alternatif (AfD) ile işbirliğine karşı olduklarını vurgularken, "AfD ile aynı yatağa giremeyiz. Avrupa'daki hiçbir muhafazakâr partiyle de mümkün olmayacak" dedi. Karrenbauer, AfD'ye oy veren seçmenin ise somut politikalarla geri kazanılacağını ifade etti.KARRENBAUER, partisi CDU'nun AfD'ye karşı çok net bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi ve "CDU geçtiğimiz dönemlerde, vatandaşların beklentilerini nasıl karşılayacağını açık ve net bir şekilde ortaya koyamadı" dedi. Karrenbauer, başbakanlık düşünüp düşünmediği sorusuna ise, "Bir başbakanımız var ve ben savunma bakanıyım" diye yanıt verdi.