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Başbakan’a şoku

Mecklenburg Vorpommern , göğüs kanseri olduğunu bildirdi. Ünlü politikacı, uzun bir tedavi göreceği için genel başkanlığını bıraktı

Giriş Tarihi: 11.9.2019
Başbakan’a kanser şoku
TEDAVİ EDİLEBİLİR DURUMDA
Almanya'nın Mecklenburg Vorpommern Eyaleti Başbakanı Manuela Schwesig kanser olduğunu açıkladı. Dün basın toplantısı yapan Schwesig, göğüs kanseri olduğu için tedavi göreceğini ve bu nedenle halen geçici olarak yürüttüğü Sosyal Demokrat Parti (SPD) genel başkanlığından ayrılacağını bildirdi. Schwesig, başbakan olarak ise görevinin başında olacağını açıkladı. SPD Mecklenburg Vorpommern Eyalet Teşkilatı Başkanlığı'na da devam edeceğini kaydeden Schwesig, "İyi haber ise kanserin tedavi edilebilir olması. Ama bunun için tedavi olmak gerekiyor. Bu da tüm toplantılara katılamayacağım anlamına geliyor" dedi. 45 yaşındaki politikacı evli ve iki çocuk annesi.
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Başbakan’a kanser şoku
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