Başörtüsü yasağı seçim vaadi oldu

BUGÜN NELER OLDU

Avusturya'da Müslümanlara ve Türklere saldırarak partisine lider olup başbakanlık koltuğuna oturan ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz, yine Müslümanları hedef aldı. Önceki seçimde Müslüman kreşlerle ilgili hazırlattığı araştırma üzerinde 903 değişiklik yapıp oy toplayan Kurz, bu kez başörtüsü yasağını dile getirdi.KURZ, ülkede 29 Eylül seçimleri öncesi başta Müslümanlar olmak üzere göçmenlere yönelik sert ve kısıtlayıcı uygulamaların süreceğini belirtti. Eski Başbakan, ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağının kapsamının ortaokul öğrencilerini kapsayacak şekilde genişletileceğini ve öğretmenlere de uygulayacağını söyledi.