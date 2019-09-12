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Başörtüsü yasağı vaadi oldu

Sandık zamanı geldiğinde Müslümanlara saldıran ve bu yolla Başbakanlık koltuğuna oturan ’un şimdiki kozu da başörtüsü

Giriş Tarihi: 12.9.2019
Başörtüsü yasağı seçim vaadi oldu
Avusturya'da Müslümanlara ve Türklere saldırarak partisine lider olup başbakanlık koltuğuna oturan ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz, yine Müslümanları hedef aldı. Önceki seçimde Müslüman kreşlerle ilgili hazırlattığı araştırma üzerinde 903 değişiklik yapıp oy toplayan Kurz, bu kez başörtüsü yasağını dile getirdi.

KAPSAMINI GENİŞLETECEK
KURZ, ülkede 29 Eylül seçimleri öncesi başta Müslümanlar olmak üzere göçmenlere yönelik sert ve kısıtlayıcı uygulamaların süreceğini belirtti. Eski Başbakan, ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağının kapsamının ortaokul öğrencilerini kapsayacak şekilde genişletileceğini ve öğretmenlere de uygulayacağını söyledi.
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Başörtüsü yasağı seçim vaadi oldu
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