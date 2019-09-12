Schwesig’e kalp mesajı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da Sosyal Demokrat Partili (SPD) delegeler, göğüs kanserine yakalandığı için SPD eşgenel başkanlığından ayrılan Manuela Schwesig'i unutmadı. Nieder Olm'deki SPD bölgeler toplantısına katılan delegeler ve SPD Genel Başkanı Malu Dreyer, Schwesig'e selam gönderdi. Malu Dreyer'in inisiyatifiyle tüm delegeler ayağa kalkarak elleriyle kalp işareti yaptı. SPD'li delegeler oluşturdukları kalp işaretiyle hem Schwesig'e selam gönderdi hem de bir an önce sağlığına kavuşması dileğinde bulundu. NIEDER OLM