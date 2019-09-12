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Schwesig’e kalp mesajı

’liler, göğüs kanseri nedeniyle genel başkanlığı bırakan ’e kalp işaretiyle “İyileşeceksin” mesajı gönderdi

Giriş Tarihi: 12.9.2019
Schwesig’e kalp mesajı
Almanya'da Sosyal Demokrat Partili (SPD) delegeler, göğüs kanserine yakalandığı için SPD eşgenel başkanlığından ayrılan Manuela Schwesig'i unutmadı. Nieder Olm'deki SPD bölgeler toplantısına katılan delegeler ve SPD Genel Başkanı Malu Dreyer, Schwesig'e selam gönderdi. Malu Dreyer'in inisiyatifiyle tüm delegeler ayağa kalkarak elleriyle kalp işareti yaptı. SPD'li delegeler oluşturdukları kalp işaretiyle hem Schwesig'e selam gönderdi hem de bir an önce sağlığına kavuşması dileğinde bulundu. NIEDER OLM
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Schwesig’e kalp mesajı
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