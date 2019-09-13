Dayak yanına kar kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan Mehmet Kara, iki yıl önce Ramazan Bayramı'nın ilk günü aracını hatalı park ettiği için polisle tartıştı. Polisler, Kara'ya orantısız güç kullandı, kafasına tekmeler attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Dayakçı polisler görülen davada beraat etti, Mehmet Kara'ya polise mukavemetten 90 gün hapis cezası verildi.Ceza, 5 bin 400 euro para cezasına çevrildi. Kara, üst mahkemeye başvurdu. Duisburg Ruhrort Mahkemesi'nde yeniden görülen davada Kara, polise mukavemet suçundan beraat etti ve "İki yıl sonra da olsa adaletin tecelli etmesi beni ve ailemi mutlu etti. Güvenlik kamerası görüntüleri de ortadayken haksız gösterildim ancak mücadelem sürdü" dedi. DUİSBURGKara, iki yıl evvel bayram namazı sonrası anne ve babasını ziyarete gitti. Otomobilinin bagajında ağır eşyalar olan Kara, aracını evin önüne park etti. Eşyaları boşaltırken polis geldi. Derdini anlatırken polisler ceza yazdıklarını söyleyip, "Siz zaten vergi ödemiyorsunuz" dedi. Kara, kısa süre müsaade isteyince polisler takviye ekip çağırdı. Kara'nın gözlerine biber gazı sıkan polisler, terörist muamelesi yaptıkları Kara'nın başını tekmeledi. Bayılan Kara, gözünü hastanede açtı.