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’cülere 10 bin Euro kredi

’cülere sahip çıkmayı sürdürüyor. Son olarak FETÖ’cülerin ülkeye uyum sağlaması için 10 bin euro kredi almaları gündeme geldi

Giriş Tarihi: 13.9.2019
FETÖ’cülere 10 bin Euro kredi
HOLLANDA'DA hükümet ortaklarından CDA ile D66 partileri, sayıları her geçen gün artan FETÖ'cülerin ülkeye uyum sağlaması için 10 bin euro kredi verilmesi gerektiğini öne sürdü. CDA'lı Rene Peters ve D66'lı Jan Paternotte, "Ülkelerine geri dönmek istemeyen gruplara uyum kurslarının kapıları açılmalı" dedi.
DUO tarafından batılı olmayan mültecilere verilen 10 bin euroluk eğitim kredisinin FETÖ'cüler için de geçerli olmasını isteyen vekiller, bakanlıktan çalışma talebinde bulundu. Ankara Antlaşması gereğince Türklere uyum kursu uygulaması kaldırılmıştı. İltica talebinde bulunanlar ise kapsam dışında.
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FETÖ’cülere 10 bin Euro kredi
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