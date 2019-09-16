Karadeniz’in mandıra filozofu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de iki üniversite bitirdikten sonra Almanya'ya geldi, e-ticaret şirketi kurdu. 41 yaşındaki Tunç Demirkaya, iş hayatında ve gündelik yaşamında içine sinmeyen bir şeylerin olduğunu hissedince radikal bir karar alarak Bartın'ın Küllü köyüne dönmeye karar verdi. Demirkaya, şimdi dedelerinden kalan topraklarda yüzlerce hayvan besliyor, çiftçilik yapıyor.Çukurova Üniversitesi'nde işletme, İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi aldığını ifade eden Demirkaya, "Yaklaşık 5 yıl İstanbul'da çeşitli şirketlerde danışmanlık ve yöneticilik yaptım. 10 yıl Almanya'da kaldım ve e-ticaret şirketi kurdum. Büyük şehrin gürültüsüne ve insanların birbirine yabancılığına alışamayıp köyüme döndüm" diye konuştu.İki yıl önce dönüş yapan Demirkaya, "Hayalimdeki fantastik hayata ulaşma arzusuyla köyümdeki yaşamıma dört tavuk besleyerek başladım. Şu anda 44 keçi, yüzlerce tavuk, kaz ve bıldırcın besliyorum. Amacım insanlarda bir farkındalık oluşturabilmek. Bugün köyde yaşayanlar şehre gitme arzusunda. Buralarda bir şeylerin yapılabileceğini göstermek istiyorum" dedi.