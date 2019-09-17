İsviçre’de terör ormanı

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ELİ kanlı terör örgütü PKK, Türkiye'de orman katliamı yaparken İsviçre'deki Mont Soleil dağında teröristler adına fidan dikti. Mont Soleil Ormanlığı Kollektifi adıyla oluşturulan grubun düzenlediği açılışta kandırılıp örgüte katılan İsviçrelilerin aileleri de yer aldı.TERÖRİSTLERİN isimleri ve resimleri dikilen fidanların üzerine asıldı. Alana bir de tabela dikildi. Konuşmalarda, söz konusu teröristlerin DEAŞ'a karşı savaştığı sırada Türk ordusu tarafından öldürüldüğü yalanı söylendi. İsviçreli siyasiler kepazeliğe sessiz kaldı.