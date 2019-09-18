Haydi Ömer’i kurtaralım

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Almanya'da tatil yaparken yürüyemez oldu. Hollanda'ya döndükten kısa süre sonra konuşma yeteneğini yitirdi, açlık hissini kaybetti. Beyninde tümör tespit edilen 11 yaşındaki Ömer Usta, yaşam savaşı veriyor. İspanya'da tedavi görecek olan Ömer için Hollanda'da seferberlik başlatıldı. Vakıf kuruldu ve bir günde 30 bin euro toplandı.BABA Yıldırım Usta, üç ay önce Almanya'ya tatile gittikleri sırada Ömer'de ilk belirtileri gördüklerini söyledi ve "Tatilin ikinci gününde yürüyemez oldu. Apar topar Hollanda'ya döndük. İlerleyen günlerde konuşma yeteneğini, açlık ve tuvalet hislerini kaybetti. Ömer'in beyninde nadir görülen kök tümörü olduğu ortaya çıktı" diye konuştu.ÖMER'İN ameliyat olmasının çok sakıncalı, hatta imkânsız olduğunu dile getiren Usta, "Ona çok kısa ömür biçtiler. Ama hangi anne ve baba çocuğunu kaybetmek ister. İspanya'nın Navarra Üniversitesi'nde bu konuda çalışmalar yapıldığını öğrendik. İspanya'nın yolunu tuttuk" dedi.AMERİKA'DA bir ilaç olduğu bilgisini aldıklarını söyleyen Usta, "İlacı almak ve oraya da tedaviye gitmek istiyoruz. Ancak maddi imkânlar zorluyordu. Dostlar, Ömer Usta ismi altında bir vakıf kurmuş ve masrafların karşılanması için maddi yardım çağrısında bulunmuşlar. Çoğunluğu Türk toplumunun yaptığı bağışlarla şu anda toplanan miktar 30 bin euroyu buldu. Yardımseverlere teşekkür ediyoruz" dedi.