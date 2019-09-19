15 Temmuz’u küçümsemişiz

BUGÜN NELER OLDU

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye-Almanya ilişkilerinde yanlış yaptıkları noktanın darbe girişimi olduğunu söyledi. Maas, "Bu olayın zihinsel önemini küçümsediğimizi düşünüyorum. Şiddet içeren ve hayatını kaybedenlerin de olduğu bir darbe girişimi, devleti tehdit eden, belirli duygusal tepkilerin ve hassasiyetlerin göz önünde bulundurulması gereken bir olaydı" diye konuştu.DARBE girişiminin ardından Almanya'da hızlı şekilde gündeme geçildiğini dile getiren Maas, "Belki çok hızlı bir şekilde orada (Türkiye'de), yerinde olmak ve muhatap olarak hazır bulunmak mantıklı olurdu" diye konuştu. Almanya'da 3 milyondan fazla Türk kökenlinin yaşadığına işaret eden Bakan, "Elbette her zaman Türkiye ile ilişkilerimizin iyi olması gerektiğine inanıyorum" dedi. AAİSTANBUL'DA 5 yıl önce kurulan Türk-Alman Gençlik Köprüsü kapsamında başkent Berlin'de düzenlenen bir etkinlikte gençlerin sorularını cevaplayan Maas, Türkiye ile Almanya arasında tüm zorluklara rağmen görüşme kanallarının kopmadığını belirtti. Maas, zorlukların iki ülke arasında sessizlik oluşmadan yüz yüze konuşulduğunu, bunun da ortaklığın bir kanıtı olduğunu kaydetti.GENÇLERİN vize serbestisine ilişkin sorularını da cevaplayan Maas, bu konuda AB içinde birçok ülkenin çekingen davrandığını belirterek, göç sorunundan dolayı bunun zor bir konu olduğunu ifade etti. Maas, bunun sadece Türkiye ile ilgili değil, AB üyeliği yolunda olan diğer ülkeler için de geçerli olduğunu kaydetti.