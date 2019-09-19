Polızei şiddeti karanlık alan

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ALMANYA'DA Bochum Ruhr Üniversitesi'nin araştırması, polis şiddetini karanlık alan olarak nitelendirdi. Üniversitenin Kriminoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Tobias Singelnstein, araştırmaya polis şiddetine uğrayanların katıldığını aktardı ve "Yüzde 86 vakada cezai kovuşturma yapılmıyor" dedi.KATILIMCILARIN yüzde 70'inin polis şiddeti sonrası yaralandığını aktaran Singelnstein, "Şiddetin yüzde 55'i gösteri ve mitinglerde, yüzde 25'i futbol musabakaları gibi büyük organizasyonlarda, yüzde 20'si karakol ile polis aracında yapılmış" diye konuştu.