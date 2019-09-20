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kedi katletti

Mahallelerinde Türk istemeyen ırkçılar, ailesine etmediğini bırakmadı. Art arda gelen saldırılardan sonra ailenin kedisini zehirleyerek öldürdüler. HERNE HALKI AYAKLANDI

CENGİZ PARLAYAN Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019
Faşist komşu kedi katletti
ALMANYA'NIN Herne kentinde yaşayan Bartınlı Yiğit ailesi, yedi yıl önce ev satın aldı. Aile taşınınca sözlü tacize uğradı, tehditler aldı. Ailenin otomobili kundaklandı, evleri saldırıya uğradı. Aileyi mahalleden atmaya yönelik saldırılara son olarak kedileri Müezzam'ın zehirlenmesi eklendi. Ramis Yiğit, "Baskılara boyun eğmeyince ırkçı komşular kedimizi hedef aldı. Bugün kedimizi zehirleyen yarın bize neler yapar" dedi.

IRKÇILARA KARŞI BİR OLDULAR
AİLENİN karşılaştığı son saldırının ardından yüzlerce Türk ve Alman toplanıp ırkçılara tepki gösterdi. Gösteriye Yenilik ve Adalet Partisi (BIG), sivil toplum kuruluşları, Alman siyasiler ile çok sayıda Alman ve Türk katıldı. Katılımcılar, aileye sürekli saldıran komşuların cezalandırılmasını istedi. Emine Yiğit, "Almanya'da artan ırkçı saldırılar herkesi rahatsız etmeye başladı" diye konuştu.
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Faşist komşu kedi katletti
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