Faşist komşu kedi katletti

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'NIN Herne kentinde yaşayan Bartınlı Yiğit ailesi, yedi yıl önce ev satın aldı. Aile taşınınca sözlü tacize uğradı, tehditler aldı. Ailenin otomobili kundaklandı, evleri saldırıya uğradı. Aileyi mahalleden atmaya yönelik saldırılara son olarak kedileri Müezzam'ın zehirlenmesi eklendi. Ramis Yiğit, "Baskılara boyun eğmeyince ırkçı komşular kedimizi hedef aldı. Bugün kedimizi zehirleyen yarın bize neler yapar" dedi.AİLENİN karşılaştığı son saldırının ardından yüzlerce Türk ve Alman toplanıp ırkçılara tepki gösterdi. Gösteriye Yenilik ve Adalet Partisi (BIG), sivil toplum kuruluşları, Alman siyasiler ile çok sayıda Alman ve Türk katıldı. Katılımcılar, aileye sürekli saldıran komşuların cezalandırılmasını istedi. Emine Yiğit, "Almanya'da artan ırkçı saldırılar herkesi rahatsız etmeye başladı" diye konuştu.