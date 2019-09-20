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Saldırı sonucu felç kaldı

Wuppertal kentinde suç makinesi gençlerin saldırdığı 71 yaşındaki ’ın durumu ağır. Hortumla beslenen Polat’ın sol gözü görmüyor

ÇAĞLAYAN AKTÜRK Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019
Saldırı sonucu felç kaldı
ALMANYA'DA yaşayan Ali Polat (71), mayıs ayında 14 yaşında iki gencin saldırısına uğradıktan sonra hortumla beslenmeye mahkum oldu. Dosyasında 160 suçun kayıtlı olduğu Alman genci ile 60 suça sahip Bulgar arkadaşının saldırdığı Polat'ın sol tarafı felç kaldı, sol gözü görmüyor.

POLAT'IN kardeşleri Abidin ve Filiz, "Savcılık olayı geçiştirmek, itibarsızlaştırmak ve kapatmak istiyor. Olayın basit olmadığını anlatmaya çalışıyoruz" dedi. Polat, evine girerken gördüğü gençleri uyarıp dışarı çıkmalarını istemişti. Yumruklu saldırı sonrası düşüp kafasını betona vuran Polat'a saldırganlar tekmeler de atmıştı.
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Saldırı sonucu felç kaldı
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