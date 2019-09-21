Babamı 36 yıl sonra almanya’da buldum

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TAYFUN Edge, Hamburg kentine işçi ailesi olarak geldi. Eskişehirli Edge (63), eşi ve çocuklarını bırakıp 1983'te Afganistan'a gitti. Eşi, yıllarca bekleyip haber alamayınca çocuklarıyla Türkiye'ye döndü. Edge, üç yıl sonra Hamburg'a geldi ancak iş kazası geçirip 1999'da huzurevine yerleştirildi. İstanbul'da yaşayan oğlu Ömer Edge (38), yıllarca babasını aradı ve sonunda izini buldu.ÖMER Edge, "2001'de babamın yaşadığını öğrendim. Araştırmaya başladım. Konsolosluk aracılığı ile yerini tespit ettik. Avukat aracılığı ile huzurevinden çıkarmak istedik. Vasi olarak atanan avukatın olumsuz tavrı ile karşılaştık. Her şey olumlu sonuçlanır, mahkemeden izin çıkarsa Türkiye'ye götüreceğiz. Bakımını Türkiye'de yapacağız. Burada kimsesi yok" diye konuştu. IHA