Muazzez abla dua bekliyor

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ALMANYA'NIN kuzeyinde bulunan Schleswig kentinde yaşayan ve "yardım meleği" olarak bilinen 71 yaşındaki Muazzez Demiryürek kalp krizi geçirdi. Hastanedeki kontrollerde Türkiye'ye gönderdiği yardım TIR'larıyla tanınan Demiryürek'in akciğerinde tümör bulundu. Türkiye'ye yardım dolu 19 TIR gönderen Muazzez abla, şimdi dua bekliyor.KEMOTERAPİ görmeye başlayan Demiryürek, karantina odasına alındı. Demiryürek, sağlığına kavuşur kavuşmaz yardım çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Şimdiye kadar Türkiye'ye 19 yardım TIR'ı gönderen Muazzez Demiryürek, 20. TIR'ın hazır olduğunu söyledi. Tedavi sırasında iltihap kaptığı belirlenen Demiryürek ölümden korkmadığını açıkladı.YAPTIĞI yardım çalışmaları nedeniyle birçok ödül sahibi olan hayırsever Demiryürek, "Şu an tek arzum bitmek üzere olan 20 ve 21. TIR'ları ülkemize ulaştırabilmektir. Ölümden de hastalıktan da korkmuyorum. Duanızı bekliyorum" dedi. Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel, Demiryürek'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Demiryürek'e yarın endoskopi yapılacağı öğrenildi.I / SCHLESWİG