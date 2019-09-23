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Öksüz’ü saklayana savcıdan tokat

’ü evinde saklayan ’cünün davacı olduğu Mısırlıoğlu hakkında takipsizlik kararı verildi. Savcılık, şikayette herhangi bir suç unsuru görmedi

Giriş Tarihi: 23.9.2019
Öksüz’ü saklayana savcıdan tokat
HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ
Berlin Savcılığı, FETÖ'nün sır kutusu Adil Öksüz'ü evinde barındıran FETÖ'cünün şikayetine takipsizlik kararı verdi. Söz konusu pişkin FETÖ'cü, Öksüz'ün orada saklandığını basına haber veren işadamı İsmet Mısırlıoğlu'ndan "iftira" iddiasıyla davacı olmuştu.

SUÇ UNSURU YOK
SABAH'A konuşan Mısırlıoğlu, "Öksüz'ün sözkonusu evde saklandığı ihbarı üzerine bu bilgiyi basınla paylaşmıştım. Ev sahibi bana karşı savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak dava düştü. Herhangi bir suç unsuru bulunamadı" dedi. FRANKFURT
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Öksüz’ü saklayana savcıdan tokat
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