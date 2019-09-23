Öksüz’ü saklayana savcıdan tokat

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Berlin Savcılığı, FETÖ'nün sır kutusu Adil Öksüz'ü evinde barındıran FETÖ'cünün şikayetine takipsizlik kararı verdi. Söz konusu pişkin FETÖ'cü, Öksüz'ün orada saklandığını basına haber veren işadamı İsmet Mısırlıoğlu'ndan "iftira" iddiasıyla davacı olmuştu.SABAH'A konuşan Mısırlıoğlu, "Öksüz'ün sözkonusu evde saklandığı ihbarı üzerine bu bilgiyi basınla paylaşmıştım. Ev sahibi bana karşı savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak dava düştü. Herhangi bir suç unsuru bulunamadı" dedi. FRANKFURT