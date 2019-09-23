Şükrü’den yine nakavt

BUGÜN NELER OLDU

Boksör Şükrü Altay, Almanya'nın Heilbronn kentinde karşı karşıya geldiği rakibi Alexander Nicolic'i teknik nakavt ile mağlup etti. Altay, ringde karşısına çıkacak olan Macar rakibi Norbert Magyar'ın kaza geçirdiği iddiası nedeniyle Nicolic ile dövüştü. Altay, rakibini üçüncü rauntta nakavt etti ve 10. maçından da galip ayrıldı. Altın kemerini yıl sonuna doğru İstanbul'da koruyacak olan Altay, "İki saat kala rakibi değiştirdiler. Amaçları moralimi bozmaktı. Tüm stratejimi yeni rakibe göre yeniden ayarlamak zorunda kaldım. İstanbul'da da Avrupa Şampiyonluk kemerini koruyacağım inşallah" dedi. Altay, Türk toplumunu kendisine destek olmaya davet etti.