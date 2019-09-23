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Şükrü’den yine nakavt

Hafif ağır sıklette sahibi , son anda değiştirilen sürpriz rakibini nakavtla yendi

İSA DEVEÇEKEN
İSA DEVEÇEKEN Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2019
Şükrü’den yine nakavt
Boksör Şükrü Altay, Almanya'nın Heilbronn kentinde karşı karşıya geldiği rakibi Alexander Nicolic'i teknik nakavt ile mağlup etti. Altay, ringde karşısına çıkacak olan Macar rakibi Norbert Magyar'ın kaza geçirdiği iddiası nedeniyle Nicolic ile dövüştü. Altay, rakibini üçüncü rauntta nakavt etti ve 10. maçından da galip ayrıldı. Altın kemerini yıl sonuna doğru İstanbul'da koruyacak olan Altay, "İki saat kala rakibi değiştirdiler. Amaçları moralimi bozmaktı. Tüm stratejimi yeni rakibe göre yeniden ayarlamak zorunda kaldım. İstanbul'da da Avrupa Şampiyonluk kemerini koruyacağım inşallah" dedi. Altay, Türk toplumunu kendisine destek olmaya davet etti.
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Şükrü’den yine nakavt
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