Almanlarda oluşan ön yargıyı yıkacağız

AK Parti'nin Berlin'de açtığı Almanya temsilciliğinin başına getirilen Meryem Göka, Almanya ile 300 yıllık tarihi geçmişi olan ilişkileri daha iyi noktalara taşımak için çalışacaklarını ifade etti. 2013'e kadar Türkiye ve AK Parti'nin birçok ülkeye örnek gösterildiğini söyleyen Göka, "O tarihten sonra resim değişti. Çok düzenli ve sistematik olarak, özellikle medya tarafından, Türkiye karşıtı bir algı, bir kara propaganda oluşturuldu" dedi.

Bu algının Recep Tayyip Erdoğan üzerinden yapıldığını söyleyen Göka, "Sözde 'Diktatör' kavramı algı olarak yerleştirilmeye çalışıldı. Bu önyargının nasıl pompalandığını çok iyi gözlemledik. Türkiye'de yapılan seçimlerin Alman kamuoyunu bu kadar ilgilendirmesi soru işaretlidir. 2015 seçimlerinde buradaki bazı partilerin açık bir şekilde HDP´yi desteklemesi ve bunu açık ve net yapmalarını iyi görmek gerekiyor. O nedenle görevim büyük bir sorumluluk gerektiriyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ BİLMİYORLAR

Birçok Alman siyasetçinin Türkiye'yi bilmediğini anlatan Meryem Göka, "Bir Türkiye var. Bir de oluşturulan Türkiye resmi var. Bu ikisinin arasında inanılmaz bir uçurum söz konusu. Görüşmelerde bu iki resim arasındaki farkı ortaya koyacağız. Türkiye'de ne olup bitiyor, birinci elden bizden öğrenebilirler. İki ülke ilişkileri çok önemli. Daha iyi ve sağlıklı bir seviyeye gelmesini istiyoruz, bu potansiyel mevcut" dedi. Murat TOSUN / BERLİN

OLUMLU GELİŞME GÖRÜLMÜYOR

Bir Alman siyasetçinin, kadın temsilcinin çok pozitif algılandığını anlattığını dile getiren Meryem Göka şöyle konuştu: "Annemin Alman olmasına rağmen AK Parti için çalışmama şaşırıyorlar. Bu insanların kendi yarattıkları önyargılar içinde hapsolmalarından kaynaklanıyor. Cumhurbaşkanımızın kadınlara nasıl yol açtığını, AK Partimizin 4,5 milyon kadın üyesinin olduğunu, kadınların karar alma mekanizmalarında yer aldığını görmüyorlar, görmek de istemiyorlar. Olumlu gelişmeleri Alman medyasında bulamıyorsunuz ya da çok küçük haber olarak geçiştiriyorlar. AK Parti Temsilciliği olarak doğruları anlatacağız."

ARKADAŞ ÇAĞRISI SİYASETE SOKTU

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü mezunu olan Göka, ÖDTÜ'de notlarının iyi olması dolayısıyla asistanlık teklifi aldığını söyledi ve "O dönemde kapanmaya karar verdim. O halde asistanlık yapmam ve farklı bir yerde çalışmam mümkün değildi. AK Parti Kadın Kolları'ndan bir arkadaşımın 2008'de daveti ile AK Parti ile tanıştım. O zamanki Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a büyük saygı ve hayranlık duyuyordum. Partiden teklif de gelince siyasete girdim" diye siyasete nasıl girdiğini anlattı.

"Almanya ilişkilerine ve siyasi diyaloğa daha fazla katkıda bulunacağız. Alman muhataplarımızla, siyasi yetkililerle bire bir görüşmeler gerçekleştirecek, Alman düşünce kuruluşları, STK, medya ve iş çevreleri ile doğrudan ve sahada iletişim içinde olacak, etkinlikler düzenleyeceğiz. Böylece birinci elden, en doğru kaynaktan muhataplarımızla fikirlerimizi, politikalarımızı ve görüşlerimizi paylaşma imkanı bulmuş olacağız, Türkiye'ye yönelik yanlış algılarla ilgili daha etkin mücadele etme imkanını bulacağız."

TERÖRE KARŞI ORTAK MÜCADELE ETMELİYİZ

Partim adına güneydoğuda çok çalıştım. Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve diğer güneydoğu illerinde çok bulundum. Oradaki vatandaşlarımız, PKK'nın Kürtlere yaptığı eziyetin Batı'dan neden görülmediğinden dert yanıyor, bize soruyorlar. 2015 Haziran seçimleri öncesinde, Hakkari'de 13 yaşındaki kızlarının PKK tarafından kaçırıldığını söyleyip ağlayan anneler, ölümle tehdit edilen kadınlar ile görüşmüştüm. Çocukların kaçırılıp, ailelerin açık şeklide tehdit edildiğini biliyoruz. Şimdi de Diyarbakır'da Kürt anneler, HDP'nin önünde oturarak, PKK'nın kaçırdığı çocuklarını istiyorlar. Bütün bunlar Avrupa basınında yer almazken kanlı terör örgütü PKK/YPG "özgürlük savaşçıları" gibi lanse ediliyor. Bu, kabul edilebilir birsey değil. Avrupa'da PKK'yı aklama, sevimli gösterme propagandası yapılıyor. Terör terördür, teröre karşı ortak mücadele etmeliyiz.

Hain FETÖ'YE destek veriliyor. Çin'de Tiananmen Meydanı'nda tankın önüne çıkan kişiyi efsaneleştirdiler ama Türkiye'de darbeye karşı çıkarken hayatını kaybeden 250 şehidimizi yok saydılar. FETÖ'nün karanlık içyüzünü anlatmaya devam edeceğiz.

AVRUPA ORTAK EVİMİZ

Ancak artık sahada güçlü, masada güçlü bir Türkiye var. Eşit partnerlik, karşılıklı saygı çerçevesinde, kazan- kazan ilkesiyle çalışacağız. Bizi eksen kaymasıyla suçluyorlar. Eksen, Türkiye eksenidir. Biz girişimci, insani ve çok yönlü bir dış politika izliyoruz, batıdan kopmak diye bir şey de söz konusu değil. AB de ancak Türkiye'yi yanına alarak güçlü bir küresel oyuncu olabilir. Bunu yıllardır dile getiriyoruz. Ticaret, enerji, mülteciler ve terörle mücadele ve daha birçok alanda işbirliği her iki ülkenin de yararınadır. Her şey bir kenara, burada, bizim için çok kıymetli 3.5 milyona yakın insanımız, Avrupalı Türklerimiz var. Ortak evimiz olan Avrupa'nın geleceğinde elbette Türklerin de sözü olacaktır.

GÖKA KİMDİR?

Meryem Göka, Konya'nın Yeniyayla köyünde çiftçilik yapan 9 çocuklu aileden gelen Kemal adlı bir baba ile Polonya'dan Almanya'ya göç etmek zorunda kalan Helga adlı annenin kızı. Göka'nın elektrik yüksek mühendisi babası ile annesi Karlsruhe'de tanışıp evleniyor. Anne evlik öncesi Müslüman oluyor. Baba, Meryem adını verdiği kızına 6 yaşına namaz kılmayı öğretip, çocukluğunda yatmadan önce yarım saat dini kitaplar okumadan yatmamalarını tavsiye ediyor. Göka, ailesi ile birlikte 1977'de Türkiye'ye yerleşiyor, ODTÜ'de eğitim aldıktan sonra kapanıp 2008'de AK Parti Kadın Kolları MKYK üyesi seçiliyor. Uzun süre Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olan Göka, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra AK Parti Almanya temsilcisi olarak atandı.