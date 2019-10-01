İslamofobiye karşı tek yumruk

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BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da son yıllarda artan İslamofobi ve Müslümanlara yönelik şiddet, Bremen Eyalet Parlamentosu gündemine taşındı. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Parti'den oluşan koalisyon hükümeti, Müslümanlara yönelik nefret ve şiddetin önüne geçmek, bir güvenlik konsepti oluşturmak için meclise önerge verdi. Önerge, ırkçı AfD dışındaki tüm partilerden onay aldı.MÜSLÜMANLARA karşı nefret ve şiddete karşı çıkmak ve barış içinde yaşamak adı altında verilen önergede, Müslümanlara ve camilere yönelik saldırılar karşısında alınması gereken önlemler sıralandı. Oturum sonunda İçişleri Senatosu'ndan, cami ve diğer dini kurumlar için risk analizi yapması, güvenlik konsepti oluşturması ve bunu altı ay içinde parlamentoya sunması talep edildi.ÖNERGEDE, "Bremen Eyaleti'nde, Almanya genelinde olduğu gibi Müslümanlara ve camilere karşı gittikçe daha fazla suç işlendiği görülmekte. Rahman Camisi'ne ve İslam Forumu Bilgi Merkezi'ne yapılan saldırılar, din özgürlüğünün tehlikeye sokulduğunu açıkça ortaya koyuyor" denildi.