Haberler > Avrupa Haberleri > İslamofobiye karşı tek yumruk

İslamofobiye karşı tek yumruk

İslamofobinin hızla tırmandığı ’da, Bremen Eyalet Meclisi örnek bir adım attı. Eyalet partileri, Müslümanlara ve camilere saldırının önlenmesi için birlikte çalışacak

Giriş Tarihi: 1.10.2019
İslamofobiye karşı tek yumruk
Almanya'da son yıllarda artan İslamofobi ve Müslümanlara yönelik şiddet, Bremen Eyalet Parlamentosu gündemine taşındı. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Parti'den oluşan koalisyon hükümeti, Müslümanlara yönelik nefret ve şiddetin önüne geçmek, bir güvenlik konsepti oluşturmak için meclise önerge verdi. Önerge, ırkçı AfD dışındaki tüm partilerden onay aldı.

RİSK ANALİZİ YAPILACAK
MÜSLÜMANLARA karşı nefret ve şiddete karşı çıkmak ve barış içinde yaşamak adı altında verilen önergede, Müslümanlara ve camilere yönelik saldırılar karşısında alınması gereken önlemler sıralandı. Oturum sonunda İçişleri Senatosu'ndan, cami ve diğer dini kurumlar için risk analizi yapması, güvenlik konsepti oluşturması ve bunu altı ay içinde parlamentoya sunması talep edildi.

DİN ÖZGÜRLÜĞÜ TEHLİKEDE
ÖNERGEDE, "Bremen Eyaleti'nde, Almanya genelinde olduğu gibi Müslümanlara ve camilere karşı gittikçe daha fazla suç işlendiği görülmekte. Rahman Camisi'ne ve İslam Forumu Bilgi Merkezi'ne yapılan saldırılar, din özgürlüğünün tehlikeye sokulduğunu açıkça ortaya koyuyor" denildi.


Mehmet UZUN / REMEN
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İslamofobiye karşı tek yumruk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN