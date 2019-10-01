Müslüman karşıtlığı Avrupa için tehdit

BUGÜN NELER OLDU

SİYASET, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Avrupa'da aşırı sağın yükselişiyle İslamofobi vakalarında ciddi artış gözlendiğini ve bu durumun sadece Müslümanlar için değil Avrupa'nın güvenlik ve istikrarı için de tehdit oluşturduğunu bildirdi. Avrupa İslamofobi Raporu 2018 adlı çalışmasını yayımlayan SETA, Müslüman karşıtı ırkçılığın temel dinamiklerini inceledi.RAPORA göre, Almanya'da Müslümanlara yönelik geçen yıl 678 saldırı gerçekleştirilirken, 40 cami hedef alındı. Belçika'da 70 İslamofobi olayı kaydedilirken, bu vakaların yüzde 74'ünün kadınları hedef alması dikkati çekti. Avusturya'da İslamofobi vakası 540 oldu. Fransa'da ise yüzde 54 artışla saldırı sayısı 676'ya çıktı.