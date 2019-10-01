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karşıtlığı Avrupa için tehdit

, yayımladığı Avrupa Raporu’nda artan İslamofobi’nin Avrupa’nın güvenlik ve istikrarını da tehdit ettiğine dikkat çekti

Giriş Tarihi: 1.10.2019
Müslüman karşıtlığı Avrupa için tehdit
2018 RAPORU YAYIMLANDI
SİYASET, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Avrupa'da aşırı sağın yükselişiyle İslamofobi vakalarında ciddi artış gözlendiğini ve bu durumun sadece Müslümanlar için değil Avrupa'nın güvenlik ve istikrarı için de tehdit oluşturduğunu bildirdi. Avrupa İslamofobi Raporu 2018 adlı çalışmasını yayımlayan SETA, Müslüman karşıtı ırkçılığın temel dinamiklerini inceledi.

IRKÇILIĞIN ÜZERİNE GİDİLMELİ
RAPORA göre, Almanya'da Müslümanlara yönelik geçen yıl 678 saldırı gerçekleştirilirken, 40 cami hedef alındı. Belçika'da 70 İslamofobi olayı kaydedilirken, bu vakaların yüzde 74'ünün kadınları hedef alması dikkati çekti. Avusturya'da İslamofobi vakası 540 oldu. Fransa'da ise yüzde 54 artışla saldırı sayısı 676'ya çıktı.
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Müslüman karşıtlığı Avrupa için tehdit
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