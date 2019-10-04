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’dan ’a giden kargo uçağı ’da düştü: 5 ölü

’nın Vigo şehrinden ’a gitmekte olan Antonov-12 tipi kargo uçağı, ’da Lviv kentinde yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştü. 8 kişinin bulunduğu uçakta 5 kişinin öldüğü belirtildi.

DHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 11:22
İspanya’dan İstanbul’a giden kargo uçağı Ukrayna’da düştü: 5 ölü

Lviv Havalimanı basın servisi, Vigo'dan İstanbul'a gitmekte olan kargo uçağının yakıt ikmali için Lviv Havalimanı'na inişe geçtiği sırada yerel saatle 06.45'te telsiz bağlantısının koptuğunu duyurdu.

Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, AN-12 tipi kargo uçağının yakıtın bitmesi sebebiyle havalimanına acil iniş yaptığı sırada düştüğünü duyurdu. Uçağın enkazına ulaşıldığı ve düşüş sebebi araştırıldığı açıklandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, kazada uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

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İspanya’dan İstanbul’a giden kargo uçağı Ukrayna’da düştü: 5 ölü
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