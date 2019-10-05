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'daki müzesinde herkes "fenomen"

Avrupa'daki en büyük ve 'daki ilk müzesi "Gülücük Safarisi (Smile Safari)" yoğun ilgi görüyor. Başkent 'deki Tour & Taxis fuar merkezinde açılan ve kasım sonuna kadar ziyaretçileri ağırlayacak müze, akıllı telefonu olan herkese eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

AA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2019 15:52
Belçika'daki Instagram müzesinde herkes fenomen

Avrupa'daki en büyük ve Belçika'daki ilk Instagram müzesi "Gülücük Safarisi (Smile Safari)" yoğun ilgi görüyor. Başkent Brüksel'deki Tour & Taxis fuar merkezinde açılan ve kasım sonuna kadar ziyaretçileri ağırlayacak müze, akıllı telefonu olan herkese eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

Müzede, ışıklı odalarda poz vermek, pizza dilimi üzerinde sörf yapmak ya da doğum günü pastasından çıkmak isteyen Instagram kullanıcıları için farklı tarzda düzenlenmiş odalar bulunuyor.

Çeşitli tarzlarda kostümler giymek isteyen ziyaretçiler için de "Gülücük Safarisi"nin girişinde kabinler yer alıyor.

Etkinliğin organizatörü Hannes Coudenys, bu fikri ABD'de gezerken bulduğunu ve benzerini Belçika'da da açma kararı aldığını belirtti. Ziyaretçiler ise müzeyi "Instagram cenneti" olarak nitelendirdi.

Dünya genelinde yaklaşık 3,5 milyar sosyal medya kullanıcısının olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'ine eş değer.

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Belçika'daki Instagram müzesinde herkes "fenomen"
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