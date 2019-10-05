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Fidana bile tahammül yok

kurbanı anısına henüz dört hafta önce dikilen bir fidan, ırkçılar tarafından kesildi. Fidan, NSU’nun merkezi sayılan Zwickau’daydı

Giriş Tarihi: 5.10.2019
Fidana bile tahammül yok
ALMANYA'DA terör örgütü NSU kurbanı Enver Şimşek anısına dikilen fidan, ırkçıların saldırısına uğradı. 8 Eylül 2019'da dikilen fidana dört hafta bile tahammül edemeyen ırkçılar, fidanı testereyle kesti. NSU'nun merkezi sayılan Zwickau kentinde dikilen fidanın kesilmesini Belediye Başkanı Pia Findeiss (SPD) kınadı.
FINDEISS, bu olayın basit bir mala zarar verme eylemi olmadığını belirterek, "Aynı zamanda bazılarının hala, NSU teröristlerinin nasıl insanlıkdışı eylemlerde bulunduğunu anlamadığını gösterir" diye konuştu. Polis, saldırının kim ya da kimler tarafından ne zaman yapıldığının henüz belirlenemediğini bildirdi.

Murat TOSUN / BERLİN
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