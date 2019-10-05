Uçan Karadenizli

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'ya 1958'de henüz 23 yaşındayken gelen Trabzon Tonyalı Şefik Karagüzel, tam bir uçuş ve uçak tutkunu. Motor kaynağı öğrenmek amacıyla Münih'e gelen ve bir ustadan kurs alan Karagüzel, Türkiye'ye döndü. Almanya'da tanıştığı Ford fabrikası personel müdürü aracılığı ile 1960'ta Almanya'ya geri geldi ve burada en büyük tutkusunu gerçekleştirdi, tam beş uçak yaptı.FORD fabrikasında çalışırken yaptığı uçaklarla uçmaya başlayan Karagüzel, "İlk uçağımla her yere inip kalkıyordum. Sonra lisans zorunluluğu geldi. Uçağın izinleri olmadığı için yenisini yaptım. Türkiye'ye uçma planım vardı. WDR televizyonu da beni takip edecekti. Yugoslavya'daki iç savaştan dolayı yakıt alma amacıyla iniş izni alamadık" dedi.GEÇİRDİĞİ uçak kazası sonrası attan düşen ve kemikleri kırılan bir hastayla aynı odaya alındığını söyleyen Karagüzel, "İkimizin de röntgen sonuçları gelmiş. Hastabakıcılar 'Uçaktan düşen adam sağlam, attan düşenin tüm kemikleri kırılmış, bu olamaz' demişler. Röntgeni değiştirmişler. Sonra hatadan döndüler. O kazadan sapasağlam kurtuldum" dedi.1970 yılında bir kış günü, Köln'den uçuşa başladığını ancak uçuş planı yapmadığını anlatan Karagüzel, geçirdiği kazayı şöyle anlattı: Güneye doğru bir saat uçtum. Ren Nehri yoktu. Rüzgarı hesaplamamıştım. 'Yolunu mu kaybettin' diye dalga geçmelerinden çekindiğim için arkadaşlarla iletişime geçmedim. İnmek için kuleden izin aldım. Fakat arızalı uçağı öne aldılar. Panikleyip ormana düştüm. Uçağım tamamen parçalandı.