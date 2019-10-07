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Yusuf amca’dan acı haber

önünde 1961 ve 1965 yıllarında bayram namazı kılınmasını sağlayan , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 7.10.2019
Yusuf amca’dan acı haber
Almanya'ya gelen birinci nesil Türklerden olan ve Köln'de yaşayan Yusuf Topçu öldü. 1961 ile 1965 yıllarında Köln Katedrali önünde bayram namazı kılınmasını sağlayan izinlerin alınmasına öncülük eden Topçu bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Topçu'nun ölümü Köln ve çevresindeki Türkler arasında büyük üzüntüye yol açtı.

O NAMAZ OLMASA, CAMİLER OLMAZDI
TOPÇU'NUN cenazesi Köln DİTİB camisinde kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Türkiye'ye gönderildi. Topçu, geçen yıl SABAH'a verdiği röportajda, "Katedral önünde kıldığımız namaz olmasaydı, bugün camiler olmazdı. Toplumun bu noktaya geleceğini tahmin etmezdim" demişti.

İbrahim TAŞ
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Yusuf amca’dan acı haber
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