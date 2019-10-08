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Gönüllü hizmet ödül getirdi

Boş oturmuyor, kadınlar için koşturuyor, her türlü sıkıntılarının çözümüne yardımcı oluyorlar. Kadınlarımıza bu çalışma, ödül de getiriyor

Giriş Tarihi: 8.10.2019
Gönüllü hizmet ödül getirdi
AVRUPA'DA yaşayan kadınlarımızın başarılı çalışmaları takdir görüyor. Almanya'da iki Türk kadını daha ödüllendirildi. Ahlen kentinde yaşayan 70 yaşındaki Birsen Budumlu'ya yıllarca göçmen kökenlilerin uyumuna katkı sağladığı ve gönüllü çalışmaları dolayısıyla Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi. Wuppertal kentinde her yıl geleneksel olarak verilen Gönüllü Çalışanlar Ödülü'nü bu yıl Nilay Doğan aldı. Doğan, kentin uyum meclisi ile çalışmalara imza atarak göçmenlere yardımcı olmuştu.

Cengiz PARLAYAN-Çağlayan AKTÜRK
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