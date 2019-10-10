Gençliğimi Ankara’ya borçluyum

BERLİN'E

BUGÜN NELER OLDU

Stuttgartkentinde Türk-Alman Ekonomi Günü'ne katılan Mercedes'in eski CEO'su Edzard Reuter, "Gençliğimi Türkiye'ye borçluyum" diye konuştu. Alman işverenlere çağrı yapan Reuter, "Siyasi gerginlikler sizi Türkiye ile iş yapmaktan alıkoymasın. Türkiye'de iş yapanlar başarılı olur"dedi.STUTTGART Başkonsolosluğu'nun organizasyonunda konuşan Reuter, "Türkiye'de kalifiye, dünyaya açık, güvenilir, müşterinin isteklerine odaklanan çalışanlar bulacaksınız. İşverensiniz, ileriyi, işinizi nasıl daha büyütmeniz gerektiğini düşünmelisiniz" dedi. Başkonsolos Erkan Öner ise diyalogu kuvvetlendirmeye yönelik toplantılarının süreceğini söyledi.REUTER, savaş sonrası Berlin'in ilk belediye başkanı olan Ersnt Reuter'in oğlu olarak 1928'de doğdu. Reuter, henüz yedi yaşındayken 1935'te Hitler'den kaçan ailesiyle Ankara'ya yerleşti. 1946'ya kadar Ankara'da yaşadı. Savaş sonrası Berlin'e döndü. Hukuk öğrenimi gören Reuter, 1964'te Daimler şirketine girdi ve 1987-1995 yılları arasında CEO olarak görev yaptı.