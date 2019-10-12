Düşmanlıkta yarışa girdiler

AMBARGO İSTİYORLAR
Alman siyasetçiler, "Türkiye'ye değil YPG'ye silah verelim" diyecek kadar ileri gitti. PKK'nın Federal Meclis'teki sözcüsü Sevim Dağdelen de "Türkiye'ye maksimum baskı uygulansın" dedi. Federal Meclis'te YPG paçavrası açan Dağdelen, PYD'nin elebaşı Salih Müslim'i de Federal Meclis'te ağırlamıştı. Dağdelen, Almanya'da PKK yasağı kalksın istiyor.
FIRSATI KAÇIRMADI
Yeşiller'in Türkiye düşmanlığındaki mimarı Cem Özdemir, Türkiye'ye tüm silah satışlarının derhal durdurulmasını istedi. Özdemir, Türk büyükelçinin bakanlığa çağrılması ve ekonomik baskı uygulanmasını talep etti. SPD'nin gençlik teşkilatı Jusos ise YPG ve YPJ'ye silah gönderilmesini, Türkiye'ye ekonomik ambargo uygulanmasını istedi.
TEK DERDİ TÜRKİYE KARŞITLIĞI
Cem Özdemir, sözde Ermeni soykırımı tasarısının mimarı oldu. PKK yandaşları ile kol kola giren Özdemir, teröristbaşının posteri önünde konuşma yaptı.
SANKİ TERÖRİSTLERİN İSTEK LİSTESİ
Harekât ardından terör çığırtkanlığını artıran siyasilerin taleplerinden bazıları:
* YPG'ye silah verelim.
* Ekonomik yaptırım uygulayalım.
* NATO üyeliğini sorgulayalım.
* AB sürecini durduralım.
BARIŞ PINARI AVRUPA'YI RAHATSIZ ETTİ
* FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON,
"Türkiye, uluslararası toplumun Suriye'deki önceliği DEAŞ ve terörizmle mücadeledir" diyerek operasyona karşı çıktı.
* HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANI STEF BLOK
, konunun NATO gündemine taşınmasını, operasyonun durdurulmasını istedi.
* ALMANYA'NIN ESKİ ÇEVRE BAKANI JÜRGEN TRITTIN
, "güvenli bölge" kelimesinin etnik temizliği gizlemek için kullanıldığını söyleyerek gerçekleri çarpıttı.
* AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI JEAN CLAUDE JUNCKER
, yine bizim karşımızda durdu ve operasyonun durmasını istedi.
* İNGİLİZ BBC
televizyonu, yayınlarında sürekli, Türkiye'nin Suriye'ye saldırdığını dile getirip, harekâtımızı, işgal operasyonu gibi göstermeye çalışıyor.