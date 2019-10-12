Düşmanlıkta yarışa girdiler

BUGÜN NELER OLDU

Alman siyasetçiler, "Türkiye'ye değil YPG'ye silah verelim" diyecek kadar ileri gitti. PKK'nın Federal Meclis'teki sözcüsü Sevim Dağdelen de "Türkiye'ye maksimum baskı uygulansın" dedi. Federal Meclis'te YPG paçavrası açan Dağdelen, PYD'nin elebaşı Salih Müslim'i de Federal Meclis'te ağırlamıştı. Dağdelen, Almanya'da PKK yasağı kalksın istiyor.Yeşiller'in Türkiye düşmanlığındaki mimarı Cem Özdemir, Türkiye'ye tüm silah satışlarının derhal durdurulmasını istedi. Özdemir, Türk büyükelçinin bakanlığa çağrılması ve ekonomik baskı uygulanmasını talep etti. SPD'nin gençlik teşkilatı Jusos ise YPG ve YPJ'ye silah gönderilmesini, Türkiye'ye ekonomik ambargo uygulanmasını istedi.Cem Özdemir, sözde Ermeni soykırımı tasarısının mimarı oldu. PKK yandaşları ile kol kola giren Özdemir, teröristbaşının posteri önünde konuşma yaptı.Harekât ardından terör çığırtkanlığını artıran siyasilerin taleplerinden bazıları:* YPG'ye silah verelim.* Ekonomik yaptırım uygulayalım.* NATO üyeliğini sorgulayalım.* AB sürecini durduralım."Türkiye, uluslararası toplumun Suriye'deki önceliği DEAŞ ve terörizmle mücadeledir" diyerek operasyona karşı çıktı., konunun NATO gündemine taşınmasını, operasyonun durdurulmasını istedi., "güvenli bölge" kelimesinin etnik temizliği gizlemek için kullanıldığını söyleyerek gerçekleri çarpıttı., yine bizim karşımızda durdu ve operasyonun durmasını istedi.televizyonu, yayınlarında sürekli, Türkiye'nin Suriye'ye saldırdığını dile getirip, harekâtımızı, işgal operasyonu gibi göstermeye çalışıyor.