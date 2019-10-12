Taşları bağladılar köpekleri saldılar

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin sınır bölgesindeki terör örgütü PKK ve Suriye'deki kollarını temizleme harekâtı Avrupa'daki örgüt yandaşlarını rahatsız etti. PKK'lılar gece yarısı Berlin'de büyükelçiliğimize ait diplomatik plakalı aracı kundakladı, araç tamamen yandı. Büyükelçilik, güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.Almanya'nın Bad Salzuflen kentinde terör örgütü yandaşları, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Mevlana Camisi'nde direğin ipini kesip Türk bayrağını alıp kaçtı. Aynı saatlerde lokale saldıranlar ise binanın camlarını kırıp içeri yangın söndürme tüpü atarak binaya zarar verdi.İsviçre'nin Basel kentinde Sosyal Demokrat Parti (SP) Genel Başkan Yardımcısı Beat Jans, terör örgütü yandaşlarının gösterisine katıldı. Jans, gösteride Türkiye'yi eleştiren konuşma yaptı, önünde Türk bayrağı yakılmasına seyirci kaldı.Bad Salzuflen'de Türk lokali ve camisine saldırdılar.PKK'lılar DİTİB Mevlana Camisi'nin önündeki direkten Türk bayrağını çaldılar.