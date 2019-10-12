Vatandaşlardan Barış Pınarı Harekatı’na destek

Kilis'te faaliyet gösteren tatlıcı Yücel Çulhaoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Fetih Suresi okutup, halka lokma tatlısı dağıttı.

Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çok sayıda kişi, Fetih Suresi ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Mehmetçik için dualar etti.

Çulhaoğlu, Mehmetçik cephede savaşırken kendilerinin boş durmasının yanlış olduğunu düşünerek böyle bir etkinlik yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Cephedeki asker için her zaman dua ettiklerini anlatan Çulhaoğlu, "Askerimize manevi destek olsun diye iş yerimiz de Mehmetçiklerimize ücretsiz tatlı ikramı da yapıyoruz. İkramlarımız operasyon bitene kadar da devam edecek." dedi.

Çulhaoğlu, Kilis halkı olarak operasyon bölgelerinde yaşayanları misafir etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından yaklaşık bin kişilik lokma tatlısı dağıtıldı.

KÜTAHYA'DA PAZARCILARDAN DESTEK

Kütahya'da pazarcı esnafı tezgahlarına Türk bayrağı asarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılarak şehitler için lokma ikramında bulunuldu.

Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahyalı esnaf olarak harekatı gönülden desteklediklerini söyledi.

Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odasınca yapılan etkinliği çok anlamlı bulduğunu belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Buradan haykırmak istiyorum, Türk askerimizin sonuna kadar yanındayız, destekçileriyiz. Allah onların yardımcıları olsun. Diyarbakır'da, HDP İl Başkanlığı önünde evlatlarıma kavuşmak isteyen annelerin de destekçisi olduğumuzu belirtmek istiyorum. Zaman askerimize, devletimize, bayrağımıza sahip çıkma zamanı. 'Ben Türkiye vatandaşıyım' diyen herkesin Barış Pınarı Harekatı'na destek olmasını bekliyorum."

"SINIRA GİTMEYE HAZIRIZ"

Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için pazar yerini Türk bayrakları ile süslediklerini ifade eden Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş da "Bugün Türk bayrağına sahip çıkmak ve ordumuzun başlatmış olduğu harekata destek olmak için buradayız. Yaklaşık 5 bin Türk bayrağımızı dağıttık. Harekat inşallah zaferle sonuçlanacaktır. Eğer gerekirse pazarcı esnafı olarak sınıra gitmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte harekatın zaferle sonuçlanması için dua edildi.

"HER TÜRLÜ GAYRETİ ELBİRLİĞİYLE SÜRDÜRECEĞİZ"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 17 Ekim'de Akçakale'de toplanmayı planladıklarını bildirdi.

Bahar, beraberindeki Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile ilçede görev yapan basın mensuplarının bulunduğu alana geldi. Burada gazetecilerle sohbet eten Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün adeta bayram yerine geldiklerini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan İsmail Gülle'nin direktifleri doğrultusunda Akçakale'de bulunduklarını ifade eden Bahar, şöyle konuştu:

"Bu ayın 17'sinde biz Akçakale'de bir araya gelmeyi planlıyoruz. Burada bir sıkıntı da yok, herhangi bir problem de yok. Çocukları gördüm, o çocukların gözlerinin içindeki parlama dünyaya değer. Herkes operasyonun başarıyla devam etmesini bekliyor. Türkiye'deki her evin hemen bir Türk bayrağı asması lazım. Burası er meydanı, yakışan da bu olur."

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ise harp günlerinde Anadolu'nun birlik ve dayanışma gösterdiğini anımsattı.

BAİB'in 2 bin 500 bayrak dağıtarak Akçakale'yi süslediğini aktaran Yalçınkaya, "Başkanımız bununla da yetinmeyip, TİM üyelerini 17 Ekim'de Akçakale'de topluyor. Akçakale'nin ekonomik olarak kalkınması, bu yaraların sarılması için her türlü gayreti elbirliğiyle sürdüreceğiz."