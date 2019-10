Türkleri koruyun

BUGÜN NELER OLDU

AVRUPA ülkelerinde Barış Pınarı Harekâtı'nın başlamasıyla birlikte Avrupalı Türklere yönelik PKK/PYD terör örgütü yandaşlarının saldırıları arttı. Sokağa çıkıp yürüyüş düzenleyen terör yanlıları, tepki gösteren Türklere saldırıyor. Bu durum sonrası Dışişleri Bakanlığı, bir mesaj yayınlayarak, yurtdışındaki Türklerin korunmasını talep etti.BAKANLIK açıklamasında, "PKK'nın eylemlerine karşılık, yurtdışındaki diplomatik temsilciliklerimizin, vatandaşlarımızın, personelimizin ve Türk çıkarlarının can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ilgili ülkelerden alınan tedbirlerin artırılmasını ve bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz" dedi. Bu açıklama yapılırken PKK, saldırıları sürdürdü.ALMANYA'NIN Stuttgart kentinde, PKK'lılar Hatice C. adlı Türk kızına saldırdı. Ay yıldızlı kamuflaj kıyafeti ile genç kızı gören PKK'lılar saldırıya geçti. Önce sözlü saldırıda bulunan terör yanlıları, ardından fiziki şiddet uyguladı. Genç kızın sağ gözü darbeyle morarırken, polisin müdahale etmemesi tepki çekti.PKK'LILAR, önceki akşam Karlsruhe kentindeki Fatihspor Kulübü'ne mototof kokteylli saldırı düzenledi. Lokalde yaklaşık 100 bin euroluk maddi hasar oluştu. Kulüp Başkanı Yunus Yazıcı, "1996 yılında da benzer saldırıya maruz kaldık" dedi. Yazıcı, 33 yıllık geçmişe sahip kulüpte her milletten oyuncu bulunduğunu belirterek, bir spor kurumuna yapılan bu saldırının en ince detayına kadar araştırılmasını ve faillerin cezalandırılmasını istedi, "Bu tür saldırılar bizi korkutamaz" dedi.Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Londra'da da Türk derneklerine saldırdı. Kentte Milli Görüş'e ait ofisin duvarlarına örgüt sloganları yazdı./ KARLSRUHE