Hainler saldırıyor polizei seyrediyor

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da PKK'lı hainlerin Türk kurumlarına saldırıları sürüyor. Herne'de bir Türk büfesi ve kahvesine saldıran terör örgütü yandaşları, biri polis, 4 kişiyi yaraladı. Offenbach'ta ise vahşi örgütün terörist yandaşları, bir camiye saldırdı. Günlerden beri Türk işyerleri ve kurumlarına dönük saldırılar olmasına rağmen önlem almayan polis, Herne'de yine sınıfta kaldı.HERNE'DE belediyenin izin verdiği ve 350 kişinin katıldığı terör gösterisinde hainler önce bir Türk'e ait büfeye saldırdı. Polis müdahale edene kadar 100 PKK'lı büfede bulunan bir kadın ve erkeği dövüp hastanelik etti. PKK'lı vahşilerin saldırısına rağmen polis önlem almayınca, bundan cesaret alan PKK'lılar bir Türk kahvesine de saldırdı.100'DEN fazla gözü dönmüş PKK'lı terörist, kahveye taşlarla saldırdı. Hazırlıklı gelen teröristlerin çok büyük taşlar attığı gözlendi. Bir Türk vatandaşı ile bir polis olaylarda yaralandı. Saldırıda yetersiz güvenlik önlemleri vatandaşların tepkisine yansırken, şans eseri daha fazla kişi yaralanmadı.OFFENBACH kentinde ise alçaklar DİTİB'e bağlı Yavuz Sultan Selim Camisi'ne saldırdı. Terör örgütü PKK/PYD yandaşları cami binasının duvarına yazılar yazıp bazı eşyalara zarar verdi. Cami Dernek Başkanı Selim Tunç, "Camideki kamera kayıtlarına göre saat 00.15'te gelip ortalığı talan etmişler. Sonra cami duvarlarına yazılar yazmışlar. Gerekli yerlere şikayetimizi yapacağız" dedi. Offenbach Polisi ise olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.KAHVEHANE sahibi Kazım Sevim, daha önce de PKK'lıların kendilerini, "Kahvehaneni yakacağız" diye tehdit ettiklerini dile getirdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya sert bir açıklama yaparak, "Kardeşlerimize yönelik bu alçak saldırıyı lanetliyor, bu hain saldırının faillerinin bulunması için olayın takipçisi olacağımızın sözünü buradan veriyorum" diye konuştu.ALMAN polisi tepkiler üzerine video görüntülerinin değerlendirileceğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. PKK'lıların gösteri için izin aldığı, izni ise maşa olarak kullandıkları bir Alman'a aldırdıkları öğrenildi. Olayların çığırından çıkması üzerine kalabalık hainleri sakinleştirmeye çalışan PKK sempatizanı Alman da PKK'lıların saldırısına uğradı ve hafif yaralandı.