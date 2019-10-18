Hainler kudurdu

BUGÜN NELER OLDU

Vahşi terör örgütü PKK'nın yandaşları Avrupa sokaklarında terör estiriyor. Terör devleti kurma hayalleri, Türk ordusunun Barış Pınarı Harekâtı ile yıkılan gözü dönmüş terör yandaşları Hollanda'nın Rotterdam kenti ile Almanya'nın Lüdenscheid ve Bottrop kentlerinde sokağa çıktı. PKK'lılar, sokaktaki Türk vatandaşlarına saldırdı.Lüdenscheid şehir merkezinde toplanmalarına izin verilen PKK'lılar, burada 20 kişilik Türk grubuna saldırdı. Saldırgan PKK'lılar 52 yaşındaki Mehmet P.'yi sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan vatandaşa, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. P.'nin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.Amsterdam'ın Dam Meydanı'nda toplanan PKK'lıların tacizi üzerine Türkler tepki gösterdi. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Polis kavgaya müdahale ederken, birçok kişiyi gözaltına aldı. Rotterdam'da da benzer olay yaşandı. PKK'lılar çevredeki Türklere sataşınca, Türkler müdahale etti. Polis ekipleri yine araya girdi ve PKK'lıları gözaltına aldı. FRANKFURTHain terör örgütü PKK'nın gözü dönmüş taraftarları, Lüdenscheid'deki gösteride, A.U. isimli kadın ile 6 yaşındaki oğlu A.Ş.U'yu da darp etti. Hastanede tedavi edilen anne ve oğlu, daha sonra taburcu edildi. Başkonsolos Şener Cebeci, hastaneye gelerek, anne ve oğluna geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Almanya'nın Leipzig kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Eyüp Sultan Camisi'ne saldırdı. Önceki gece yarısı kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce camiye içi ziftle dolu 11 boya topu atıldığı, içerideki halı ile dış cephenin zarar gördüğü öğrenildi.Hainler, Bottrop'ta da terör estirirken, burada 5'i polis, 8 kişiyi yaraladı. Polis, terör örgütü yandaşı 5 kişiyi gözaltına aldı. Vahşi PKK'lıların Türklere saldırdığı, Türklerin de kendisini savunmaya çalıştığı öğrenildi. Hollanda'da da terör örgütü yandaşları Rotterdam ve Amsterdam'da terör estirdi.Fransa'da Türkiye'nin Nantes Başkonsolosluk binasına YPG/PKK yandaşlarınca saldırı düzenlendi. Başkonsolosluk duvarına terör örgütü bağlantılı yazılar yazıp, bir kısmını yeşile boyayan hainler, binanın çevresine benzin döktü. Binada alarmın çalması üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın önlendi. Olayla ilgili, YPG/PKK yandaşı iki erkek ve bir kadın gözaltına alındı.